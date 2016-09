Mõjuv põhjus, miks ka juba lugema õppinud lapsele tuleks kodus ette lugeda

Lõpuks on see juhtunud: tähti mittetundvast lapsest on saanud veerija ja lõpuks sorav lugeja. Tundub, et sinu töö on tehtud ja las nüüd loeb ise, kas pole? Selgub aga, et just nüüd on ettelugemisrituaal olulisem kui kunagi varem, vahendab TreeHugger.

Põhjus peitub selles, et kuigi laps tunneb tähti ja oskab sõnu kokku lugeda, nõuab lugemisprotsess ise nii palju keskendumist, et tal on raske haarata jutu sisu ja mõtet. Samuti vajab ta eeskuju, et kuulda õigeid sõnarõhke.

Samuti teevad lapsevanemad sageli selle vea, et annavad äsja lugemaõppinud lapsele võimalikult lihtsate lausetega teoseid lugeda, et lugemine oleks võimalikult lihtne ja lõbus. See pole aga sugugi õige tee. Pedagoogikaõppejõud Doug Lemov selgitab: «Lapsi ei peaks lugemise juures paeluma lõbus sisu, vaid see, kui võimsad ja sügavad need on. Seepärast las lapsed loevad omal jõul lihtsamat kirjandust, kuid selleks, et nad teaks, et on olemas midagi palju enamat, palju põnevamat, tuleb tingimata jätkata neile ettelugemist teostest, mis neile omaette lugemiseks veel pisut ülejõukäivad on,» selgitab ta.

Vaid nii on tema sõnul võimalik kujundada lapses lugemishuvi, mis püsib kogu elu.