7 staari, kes Instagramis tihti lahkelt oma kodudesse piiluda lasevad

Instagrami üks suurimaid võlusid on kahtlemata see, et sealtkaudu saame vaadata ülemaailmselt tuntud inimeste kodudesse.

Kui tahad aga tõsisemalt sisekujundusalaseid ideid ammutada, tasuks jälgida järgmiste staaride kontosid:

1. Chrissy Teigen

Teigen jagab oma Instagrami-kontol ohtralt pilte igapäevaelust, sealhulgas mõistagi oma imekaunist kodust, mis kahtlemata on jäljendamist väärt. Leiad pilte nii tema kaunist köögist, imelisest elutoasisustusest kui ka aksessuaaridest lastetoas.

2. Kourtney Kardashian

Kedagi ei üllata, et Kourtney Kardashian on valmis sotsiaalmeedias vägagi isiklikke fotosid jagama, mille kõrval pildid tema kodust (mida ta Instagramis samuti ohtralt jagab) on veel äärmiselt leebed. Tema kodu sisekujundus on aga kahtlemata vaatamist väärt, sest ta on sellele palju aega ja vaeva pühendanud.

3. Martha Stewart

Et Martha Stewarti kontolt leiab ohtralt ideid kodukujunduseks, lauakatmiseks ja muuks taoliseks, ei saa tõsiselt mitte kellelegi üllatusena tulla. Suurima heameelega jagab ta ka fotosid oma kodusest elust, oma lemmikloomadest ja pidulikest söömaaeagadest.

4. Miley Cyrus

Popstaar Miley jagab oma kontol suurima hea meelega sageli fotosid oma kodu omapärasest sisekujundusest. Tal on ekstravagantne maitse ja ta mängib selle oma kodus julgelt välja. Samuti on tal hea silm kunstis ning tema kodu iseenesest on suurepärane vaatamisväärsus.

5. Taylor Swift

Selgub, et Taylor Swift on tõeline kinnisvara- ja sisekujundusguru. Tal on üle USA mitmeid erinevaid maju ja kortereid ning kõik need on ta ise äärmise põhjalikkuse ja naudinguga sisustanud ning jagab tehtust tihti ülesvõtteid oma Instagrami-kontol.

6. Lauren Conrad

Lauren Conradile meeldivad ilusad asjad ja see peegeldub ka tema kodus, mida ta Instagramis üsna tihti näitab. Conradi kodus on tähtsal kohal lillemustrid ja romantika.

7. Oprah

Oprah jagab Instagramis oma jälgijatega kõike alates kodusest kokkamisest lõpetades aiatöödega. Tema kontolt saab kiigata ta kööki, verandale, raamatukogutuppa ja muudesse kohtadesse selles uhkes kodus.