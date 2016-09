Kuidas valida kesklinna korter, mis kasvatab väärtust?

Asukoht, ligipääs ja parkimine

Tallinna kesklinn pole kuigi suur, kuid ka siin mõjutavad igapäevast liikumist ummikud. Seetõttu tuleb tähelepanelikult uurida, millised on ligipääsuteed, parkimisvõimalused ning kui kaugel asuvad ostja jaoks olulised asutused-teenused. Eelistada tasub mitmelt tänavalt ligipääsuvõimalusega korteriarendusi, kuhu saab lisaks peamagistraalidele ka vaiksemate kõrvaltänavate kaudu. Kesklinna tuiksoone Tartu maantee äärsesse Merko arendusse on võimalik pääseda näiteks ka Lastekodu tänavalt. Isegi, kui korter asub Tartu maantee ääres, siis tänu erinevaid hooneid ühendavale maa-alusele parklale saab koju ka peatänavat kasutamata, rääkimata sellest, et köetud parkla tagab aastaringse mugavuse nii autole kui selle omanikule.

Ehituskvaliteet ja helikindlus

Kesklinna kolitakse seepärast, et seal elu keeb, ent keegi ei taha kuulda seda melu oma kodus. Seetõttu tuleb erilist tähelepanu pöörata ehituskvaliteedile ja helikindlusele. Kontrollige, et maja on ehitatud betoonist, et korterite seinad ja aknad tagavad vajaliku mürakaitse nii välis- kui sisemüra suhtes. Kindlasti tasub külastada näidiskortereid, kus saab muu hulgas reaalselt kontrollida, kui palju nii majasisest kui -välist müra korterisse jõuab. Merko poolt ehitatava Tartu mnt 52 elamukvartali välisseinad on nn sandwich-raudbetoonpaneelidest, raudbetoonpaneelidest on ka korterite vahelised seinad. Korterite energiasäästlikkuse tagab soojustagastusega ventilatsioon, mis võtab värske õhu sisehoovist või katuselt, et vältida tänavaõhu sattumist korteritesse. Mugavustunnet lisab vesipõrandaküte, tänu millele ei ole korteris radiaatoreid, mis varjaks kaunist vaadet akendest.

Elukeskkond

Isegi kesklinnas suure tänava ääres elades on vaja omajagu rahu ja rohelust. Üks võimalus on osta korter vaiksema sisetänava poole, samuti on võimalik klaasitud rõdule ise rohelust luua. Lisaks tasub aga uurida, kus ja millised on lähiümbruse või hoone juurde kuuluvad rohealad. Tartu maantee 52 projekti suureks lisaväärtuseks on roheline sisehoov. Arendus koosneb kokku viiest hoonest, mille keskele luuakse kinnine ja valgustatud sisehoov. Sealsed mänguväljakud on ideaalsed lastele ning puhkekohad pakuvad lõõgastumisvõimalusi kogu perele. Sisehoovi poole avanevad ka paljude korterite klaasitud rõdud, mis võimaldavad nautida rohelust ka toast lahkumata.

Arendaja usaldusväärsus

Kesklinna korteri ostmine on arvestatav investeering, mistõttu tuleb väga tähelepanelikult läbi mõelda, kas esmapilgul huvi pakkuv arendus ka pikemas perspektiivis õdusa elu tagab ja väärtust kasvatab. Kõige kindlam on osta korter usaldusväärse arendaja käest. Merko vastutab ostja ees kõikide etappide eest: arendus, ehitus, müük ning garantiiaegne teenindus.

