Eksperdid: kas laste ja loomadega üürnikel on üldse lootust korterit üürida?

Vastavasisulise küsimuse viskas oma Facebooki-seinal õhku Uus Maa kinnisvarabüroo analüütik Risto Vähi. Ta leiab, et turul oleks koht pakkumisele, kus niisugustele eripäradele on lepinguliselt mõeldud või korter vastavalt kujundatud. «Lahendus võib olla mõni rahaline meede või elanike enda panus pintsli ja töö näol. Asjaliku suhtluse korral saavad mõlemad osapooled tegelikult paljud küsimused juba eos lahendatud,» kirjutab ta.

KV.EE portaalijuht Tarvo Teslon tõdeb, et väikeste kahe- ja neljajalgsetega on endale üürikorterit raske leida. «Põhjus on lihtne, üürisoovijaid palju ja pakkumisi pigem vähe. Üürileandja valib enda jaoks sobivaima üürniku. Korteriomanik näeb paratamatult lastes ja koduloomades oma vara lõhkujaid,» selgitab ta.

Kuidas aga üürnikuna võita usaldus, et peale üürilepingut ei tuleks teha omanikul oodatust suuremaid kulutusi remondile või mööblile?

Siin võib üürnik pakkuda omapoolseid lahendusi:

Teha korralik nimekiri korteris olevast varast ja koos seisukorrast.

Pakkuda välja kodukindlustuse kulude katmist.

«Kui nüüd midagi läheb katki või määrdub, on olemas selge nimekiri varast koos hindadega. Suuremate probleemide korral saab pöörduda kindlustuse poole ja väiksemate kahjude korral katta ise kulud,» ütleb Teslon.

Selleks aga, et laste ja lemmikloomade olemasolu üürikorteri leidmisel enam takistuseks poleks, peaks Tesloni hinnangul toimuma mitmeid muudatusi:

Üürileandja turg peab muutuma üürilevõtja turuks. Ehk üürileandjal ei ole võimalik valida erinevate üürnike vahel.

Turule tulevad professionaalsed üürimaaklerid, kes tegelevad omanike asemel kogu lepinguperioodi jooksul ise üürnikega. Nad oskavad hinnata riske, nemad ei anna üürile oma kodu ja ei muutu seal juures liiga emotsionaalseks.

Turul on professionaalsed üürikorterite pakkujad, kes arvestavad spetsiaalselt koduloomade ja lastega teatud korterite puhul.

Kas sina oled üürikorterist ilma jäänud põhjusel, et peres on lapsi või lemmikloomi? Milline oleks sinu hinnangul lahendus praegusele olukorrale, kus see fakt saab sageli nii suureks takistuseks, et kodu polegi võimalik leida?

Räägi kaasa kommentaarides, aadressil kodu@postimees.ee või meie Facebooki lehel.