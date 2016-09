Müüd kodu? 6 asja, mis ostjale mingil juhul näidata ei tohi

Tõenäoliselt pole meil kõigil need esemed kodus sugugi esindatud, aga kui sinu kodus miski neist leidub, tasuks kanda hoolt selle eest, et need ostuhuvilisele silma ei jääks. Jah, ratsionaalselt võttes võib nii mõnigi punkt neist jaburana tunduda, aga paljude jaoks ongi kodu ostmine seotud rohkem emotsioonidega. Nii võib tehing justnimelt mõne allpoolnimetatu pärast katki jääda. Kodust peab võimalikule ostjale jääma hea mulje: ta peab lahkuma positiivsete tunnetega.

Hiirelõksud ja putukamürk

Seda eriti juhul, kui hiirelõks kööginurgas pärineb tollest ühest korrast kaks aastat tagasi, kui kodus hiirt nägid ja nüüd sa lihtsalt ei julge seda ära panna.

Topised

Hea küll, jahindus võib olla su hobi, aga arvesta, et sugugi mitte kõigile ei mõju surnud loomade pead toaseintel õdusana. Nendega võid totaalselt rikkuda mulje, mis inimesele sinu kodust jääb, nii et ta ei kaalu selle objekti ostmist enam kunagi.

Imelikud kollektsioonid

Olgu selleks toatäis portselannukke, kummaliste filmide kogu või muu taoline - koduhuviline ei pea seda nägema. Talle jääb alatiseks tunne, et see on selle kummalise koguja kodu ja SEDA ta küll ei taha.

Poliitilised materjalid

Hea küll, sa oled mõne erakonna tuline pooldaja ja sinu kodusisustuses leidub üht-teist sellele viitavat - miks mitte. Aga kindlasti mitte siis, kui kellelegi oma kodu näitama hakkad. Fakt, et pooldad erakonda, mida potentsiaalne ostja silmaotsaski ei salli, võib saada saatuslikuks.

Kadunukesed

Olgu tegu tuhaurni või altariga mõne sinu lahkunud lähedase mälestuseks - kodu näitamise ajaks oleks arukam neede esemed silma alt ära panna. See lihtsalt ei mõju hästi.

Sina ise

Kindlasti oled sa väga kena inimene, aga ükski ostuhuviline ei tunne end kuigi mugavalt, kui pidevalt pildil virvendad ajal, mil ta su kodus ringi vaatab. Sa ei pea tingimata kodust ära minema, aga igal juhul võiksid lasta maakleril elamist tutvustada ja ise tagaplaanile jääda ja ühes ruumis, näiteks köögis püsida.