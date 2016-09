Nädalavahetusel selgitatakse välja aasta parimad hoidised ja valitakse moosisõprade president

Olustvere hoidistemessiga samaaegselt toimuval Eesti toidu laadal pakuvad oma parimaid tooteid maitsmiseks ja ostmiseks 60 kohalikku väiketootjat. Hoidistemessi raames on kõigil messi külalistel võimalus valida parimad hoidised kolmes kategoorias: soolane, magus ja «üllataja».

Hoidistemessi ja Eesti toidu laata korraldava Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli juhi Arnold Pastaku sõnul on hoidistamine eestlastel veres. «Eelnevad 11 aastat on näidanud, et mess on hea võimalus huvitavalt kombineeritud hoidistega tutvumiseks ja nende tublide valmistajate tunnustamiseks. Tänase seisuga on meil registreerunud 60 müüjat. Lisaelevust pakub kindlasti «Moosisõprade presidendi» valimine, mistõttu soovitan kõigil huvilistel kohe hommikul sammud Olustverre seada,» räägib Pastak.

«Moosisõprade presidendi» valimised viiakse läbi sarnaselt valimiskogus toimuvale Eesti presidendi valimistele: inimestele jagatakse ettevalmistatud valimissedelid, mis peale lemmikandidaadi nime märgistamist tuleb asetada valimiskasti. Hääletamiseks on aega kaks tundi ning rahva lemmik kuulutatakse välja kell 13.15.

Korraldajad on kokku kutsunud ka tuntud inimestest koosneva žürii, kellel on omakorda võimalus valida «VIP Hoidis 2016» ja «VIP Õlu 2016». Žüriisse kuuluvad Eesti restoranikultuuri grand old man Dmitri Demjanov, armastatud laulja Ivo Linna, Olustvere Teenindus- ja Majanduskooli direktor Arnold Pastak, maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti, näitleja Elina Reinold, tuntud toidublogija Silja Luide, näitleja Tiina Tauraite.