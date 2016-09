Stiil, mida eestlased oma kodu kujundamisel armastavad

Kahtlemata on erinevad aksessuaarid iga kodu lahutamatuks osaks ning sageli ka hubasuse loojad. Siiski, vaevalt Skandinaavia stiili austajad peenete portselankujukeste, kunstlillede sülemite ning pompoossete kangaste peale poes rõõmust kiljatavad.

Põhjamaist interjööri fännav Eesti sisustusblogija Miramii tõdeb samuti: «Minu meelest üldjuhul Skandinaavia stiilis kodu väga nipsasjakesi ei armastagi. Pigem püütakse funktsiooniga esemetele selline «nipsasjalik» ning dekoratiivne olek juurde põimida, millega interjööri rikastada!»

Alternatiivse variandina võib ka põhjamaises kodus eksponeerida väikese vimkaga dekoratiivesemeid. Blogija tõdeb, et tema jaoks on kohustuslikud asjad HAY puidust käsi ning Kay Boejeseni ahvid või muud pisikese humoorika viguriga asjad.

HAY puidust käsi. Foto: Stockmann

Skandinaavia stiilis koju sobivad perfektselt just need aksessuaarid, mis on oma olemuselt lihtsad, kuid tegumoelt siiski pilkupüüdvad. Olgu selleks efekti andjaks siis tugev ning domineeriv toon, mis ei kuulu traditsioonilisse põhjamaise stiili värvigammasse, julgelt kirevad mustrid või lihtsalt sedavõrd erinev välimus, et silm jääb lihtsalt uudishimust peale pidama. Atraktiivsust saab lisada näiteks keraamika, küünlajalgade, kodutekstiili näol.

Seletamaks aksessuaaride valikut pisut lihtsustatumal moel, siis Miramii soovitab esmajärjekorras keskenduda puidust aksessuaaridele. Puidu naturaalne toon annab momentaalselt juurde kodusoojust ja tunnetust, et oled osake suurest loodusest. Ning see tunne rahustab. Puidust aksessuaare saab imekergelt põimid köögitarvikute sekka. Eriti efektne on puidu kombineerimine terase või sünkjasmusta keraamikaga.

Foto: Stockmann

Huvitavaid variatsioone pakub keraamika. Siiski rõhutab Miramii, et see võiks olla eelkõige neutraalsetes toonides. Siiski, absoluutset tõde enda kodu kujundamises ei ole. Seega võib mõnusalt värsket vaheldust pakkuda ka selge sinine värvus või mahedalt pastelne roosa. Jooned jäägu aga värvide kasutamisel siiski minimalistlikeks ning lihtsateks.

Põhjamaist kargust lisavad alati betoonist või erinevatest kivimitest esemed. Aegumatult populaarseks materjaliks on näiteks marmor. Hallikasvalge materjal tasakaalustab ka kõige julgemad värvikasutused ning harmoneerub suurepäraselt erinevate materjalide ja mustritega.

Traditsioonilist valge-halli-musta kombinatsiooni ergastavad pilkupüüdvad funktsiooniga esemed. Erinevate pealistekstuuridega nagide, valgustite, patjade või muude kodutekstiilide kombineerimisel on võimalik saavutada põhjamaine, kuid siiski üdini omapärane ja huvitav tervikmulje.

Normann Copenhageni nagid Foto: www.miramii.com

Pilkupüüdvates värvitoonides aksessuaarid, mille motiivid kannavad endas põhjamaisele olemusele nii omast looduslähedust, leiavad kodus kiirelt oma koha. Kuid taas kord tuleb olla valvas, et erinevate värvitoonide kokku miksimisel liialdama ei kiputaks.

Skaninaavialik elustiil on nii looduslähedane kui ka perekeskne. Seega annab kodule juurde tubli doosi õdusust see, kui parimad mälestused fotodena seinale raamida. Kunstihuviliste koduseintele on aga alati täiuslikult sobivad graafilised lehed, mis kodu omanikul koheselt end sofistikeeritud disainieksperdina lasevad tunda.