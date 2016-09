Sisekujundaja palkavad eelkõige lastega perekonnad

Sisekujundaja Mari-Liis Raudjärve sõnul pöörduvad tema poole kõige tihedamini just lastega perekonnad: «Minu klientideks on väga sageli 30ndates aastates naised, kellel on lapsed.» Raudjärve sõnul soovitakse sisekujundust tavaliselt tervele korterile või majale, mitte üksikutele ruumidele.

Raudjärv on töötanud sisekujundajana juba üle kümne aasta ning tema sõnul on klientide poolt kõige nõutum hetkel põhjamaine stiil. Naise sõnul ta ainult trendidele aga ei keskendu. «Minu eesmärk sisekujundajana ei ole järgida rangelt trende või kujundada ultramoodsaid kodusid, sest nii toimib see väga lühikest aega, selgitab Raudjärv.» Naise sõnul aitab ta peredel kujundada kodusid, kus oleks mõnus ja hubane olla ka näiteks kümne aasta pärast.

Paljud kardavad, et sisekujundaja palkamisel kaotab kodu enda näo, kuid Raudjärv seda ei arva. «Hea sisekujundaja arvestab kliendi soovidega ja oma tahtmist peale ei suru, vaid on lihtsalt abiks unistuste kodu loomisel.»