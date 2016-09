Fotod: näotu diivani väga rõõmus uus nägu

Sohva, millele Reet uue elu andis, leidis ta taaskasutuspoest. «Minu kindel soov ja tahtmine oli teha valge ja lillelise riidega (soovitavalt roosilise) hele vanaaegne sohva,» oli pilt kohe algusest peale väga täpselt selge.

Enda kodus käiku läinud sohva oli naisele esimene tõsisem renoveerimisprojekt: see sai vedrudeni lahti võetud ja korrastatud. Reeda õnneks olid sohva vedrud heas korras.

Sohva pärast. / Reet Kala

Kõige raskem oli tema sõnul võtta kokku julgus ja hakata asjaga pihta. «Ja sobiva riide leidmine oli raske. Eesmärk oli ka, et kulutused hoida madalal, kuna see oli niiöelda õppimise projekt. Ahjaa, õige värvi leidmine oli ka raske. Vintage värvid pidid sobima igasugustele pindadele, aga no ega ei sobi küll. See oli suurim üllatus. Ja tavavärvidest sellise õige kulunud tooniga värvi leidmine ... see oli võimatu. Sai segatud värv, aga ka see oli probleem, kuna väikese pigmendilisandusega värvi segamine oli suht võimatu - masinad ei tunnistanud seda ja nii edasi,» meenutab hakkaja naine.

Kokkuvõttes oli renoveerimisprojekt tema jaoks siiski põnev ja uute katsetuste isu ära ei võtnud: järge ootavad juba veel üks sohva ja mõned toolid. «Ka need on õppeprojektid. Ja nüüd on mul julgust ja tarkust juba tibake rohkem,» lisab Reet.

