3 põhjust, miks sügisel mingil juhul lehti riisuda ei tohiks

Nimelt kahjustab lehtede riisumine loodust, röövib murult väärtuslikud toitained ja hävitab putukaid, seisab USA looduskaitsjate ametlikus teadaandes.

Millised need põhjused siis on? Arvestades, et paljud inimesed koguvad riisutud lehed plastikkottidesse ja saadavad nendes prügilatesse, tekitab see juurde tohututes kogustes asjatut kilepakendiprügi. Kui soovid lehti siiski riisuda, peaksid neid tingimata kompostima, mitte kilekotti ajama. Kui kompostimise võimalus puudub, jäta lehed riisumata.

Teine põhjus: langenud lehtede all talvituvad paljud aia loodusliku tasakaalu hoidmiseks olulised putukad. Kui lehti pole, pole neil ka kusagil talvituda. Nad kas kolivad mujale või surevad.

Kolmandaks: langenud lehed on looduslik multš. Nad aitavad ära hoida umbrohu levikut ja nende lagunemine on pinnasele looduslikuks väetiseks. Tõsi, suured, rasked lehekogumid võivad anda hoopis vastupidise efekti, seetõttu tuleks lehed kuiva ilmaga muruniidukiga pudiks lasta. Kui langenud lehtede kiht on tõesti väga paks (selline tekib näiteks vahtrapuude alla) tasuks seda eelnevalt pisut hõrendada ja kanda sealt lehti nendesse kohtadesse aias, kus neid üldse pole.

Kas sina riisud või ei riisu lehti? Miks? Millised aiatööd on sinu hinnangul sügisel möödapääsmatud ja mis võib südame rahuga tegemata jätta?

Kirjuta oma seisukohtades kommentaarides, meie Facebooki-lehel või aadressil anna-liisa.mets@postimees.ee.