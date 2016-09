Kas üürida või osta?

Miks eestlased siiani kortereid üürivad? Üürnikud on enamasti kas üliõpilased, kes tulevad suurlinna õppima või noored, kes saabuvad tööle. On ka neid, kes tavatsevad oma eriala tõttu liikuda linnast linna, töötada aasta ühes ja aasta teises kohas. Mõnel üürnikul on siiani puudunud võimalus kodu ostuks, kuna tal ei ole sääste eluasemelaenu esmaseks sissemaksuks. Loomulikult on ka neid inimesi, kes tahavad kiirelt kolida just sinna, kuhu süda ihkab ega plaani seetõttu veel niipea kinnisvaraomanikuks hakata.

Majanduskasvu tuules on üürihinnad viimastel aastatel stabiilselt tõusnud. Laenuintressid püsivad aga madalal ja seetõttu tasub siiski kaaluda, kas on odavam korterit üürida või hoopis osta. Enne korteri üürimist küsige erinevatest pankadest laenusaamise kohta ning võrrelge kulusid. Kogemusena võin öelda, et teatud tingimustel tuleb ihaldusväärse üürikorteriga samaväärse korteri ostmine üürimisest odavam.

Kuidas see võimalik on? Väga lihtsalt. KredEx annab noortele peredele, noortele spetsialistidele ja uue väljundina ka uusehitise energiaklassi toetust. Seejuures tasub silmas pidada, et KredEx ei ole mõeldud ainult noori aitama. Näiteks uusehitise energiaklassi toetust saavad küsida kõik korteriostjad, ka pereinimesed.

Tasub teada, et KredEx ei anna laenu, vaid käendab koduostjat, et kahandada tema esmast laenusissemakset pankade nõutavalt 30–40 protsendilt 10 protsendile. Väiksem laenusissemakse teeb kodu soetamise hõlpsamaks ja vahel muudab aastaid võimatuna tundunud tehingu võimalikuks.

Korteriostja sõlmib eluasemelaenu lepingu pangaga ja tasub laenumakseid pangale. Pank ajab aga laenutaotleja eest asjad KredExis korda, kui laenuhaldurilt toetusvõimaluste kohta küsida ja avaldada soovi toetusi kasutada.

KredExi eluasemelaenu käendusega saab osta korterit, elumaja, krunti või suvilat. Krundi ostu eesmärgiks peab sellisel juhul olema elamu ehitamine ning suvila puhul suvila ümberehitus aastaringseks elamiseks. KredExi käendus sobib kuni 15-aastast last kasvatavatavale vanemale või vanematele, kusjuures vanemaiks loetakse ka eestkostjaid. KredEx loeb noorteks spetsialistideks kuni 35-aastasi laenutaotlejaid.

Kuna Kodulahe elamukvartali esimene kortermaja ehitatakse B-energiaklassi hoonena, vastavad kõik müüdavad korterid täielikult KredExi energiatõhususe toetuse tingimustele. Seega on kõigi Kodulahe uute korterite ostul võimalik kasutada KredExi eluasemelaenu käendust.

NÄIDE: Kodu soetamine KredExi eluasemelaenu käendusega*

Korteri hind: 116 500 €

Omafinantseering 10%: 11 650 €

Laenusumma (116 500 € - 11 650 €): 104 850 €

KredExi käendus: 23 300 €

Laenuperiood: 40 aastat

Orienteeruv laenukulu: 390 €/kuu (sõltub laenumarginaalist, 6 kuu euriborist ja lepingu tüübist)

Samaväärse korteri orienteeruv üürikulu: 550 €/kuu

*Arvutuste aluseks on võetud Kodulahe kvartali korter nr 44 ja KredExi Energiatõhusa eluaseme omandaja või eluaseme energiatõhusaks rekonstrueerija sihtgrupp.

Laenukäenduse link: http://www.KredEx.ee/eraisik/eraisiku-laenud-ja-teenused/eluasemelaenu-kaendus-2/