Odav versus kallis: kumba tooli sina ostaksid?

Christopher Howe firmamärgi tool, mis kannab nime The Windsor Chair maksab 225 dollarit. The Windsor Chair toolid on tehtud pöögist ja need on käsitsi värvitud. Saadaval on need väga erinevates värvitoonides, alustades valgega ja lõpetades erkkollasega.

The Windsor Chair, mis maksab 225 dollarit. Foto: http://howelondon.com

Ikea NORRARYD tool, mis maksab 60 dollarit. Foto: www.ikea.com

See Ikeast pärit tool maksab 60 dollarit. Tool on tehtud täispuidust ja see on saadaval kahes erinevas värvitoonis: valges ja mustas.

Kumba tooli sina ostaksid? Kas kallim tool on sinu arvates oma hinda väärt?