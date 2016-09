Vaata, millised on aiapidaja asendamatud abilised sügistöödel

1. Arvestades langevate lehtede rohkust, kuluvad paljudes aedades ära lehepuhurid ja -imurid. Kui plaanid endale mõne sellise isendi soetada, tasuks kaaluda eelkõige mitmefunktsioonilisi, mis saavad sügisel hakkama lehtedega ja talvel lumega.

2. Enamasti langeb väiksemate aedade puhul valik siiski rehadele. Siinkohal on oluline jälgida, et mitte igasugune reha ei sobi lehtede riisumiseks: hea lehereha on plastikust ja kerge.

3. Lillesibulad pole küll otseselt sügisesed abivahendid, aga kevadel on neist kasvanud õitest aia varajasel kaunistamisel abi päris kindlasti. Selleks, et kevadel õiteilu nautida, tuleb sibulate istutamisega tegeleda just praegu.

4. Just sügisel kerkib sageli päevakorrale ka komposterite teema: kas teha see ise? Osta poest? Kusagile on ju vaja ruttu kõik need kokkuriisutud lehed panna. Mida eelistada ja kas ehitada ise, saab lugeda siit.

5. Ja kui arvasid, et muruniitmisega on selleks aastaks ühelpool, siis muidugi mitte - tänavuse sooja sügisega kasvab see sama jõudsalt kui südasuvel ja niidukiga saab aias veel mitu tiiru teha. Pea meeles, et muru tuleb niita seni, kuni see kasvab!

