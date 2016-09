Mida teha, et su lillepeenar oleks võimalikult kaua ilus

Kui näiteks panna terve lillepeenar vaid tulpe täis, tuleb arvestada sellega, et juulis-augustis ei ole seal enam ühtegi õit. Et lillepeenar oleks kogu aeg ilus ega meenutaks tühermaad, tuleks omavahel kombineerida erineva õitsemisajaga lilli.

Hansaplanti aianduskeskuse tootegrupijuhi Eevi Haav-Reemetsa sõnul sobivad ühte peenrasse kokku näiteks tulbid, krookused ja roosid. «Kui kevadlillede aeg on läbi, saavad särada roosid. Siis ei paista kolletunud tulbilehed ka nii hästi välja,» selgitab ta.

Aianduseksperdi sõnul on teine võimalus see, et istutada peenrasse vaid üht sorti lilli, sest siis õitsevad nad korraga: «Kui tulpide aeg on läbi, saab nad korraga maha võtta ja panna peenrasse uued lilled.»

Haav-Reemetsa sõnul on poodides lillesibulaid saada igas hinnaklassis: «Peenra muudavad omanäolisemaks kindlasti värvimuutvad ja säbrulise äärega tulbid. Populaarsed värvimuutvad sibullilled on näiteks «Flaming Purissimo», «Daydream» ja «Hemisphere».

Tulpidest on Hansaplanti klientide hulgas kõige populaarsem «Queen of Night». Haav-Reemetsa sõnul võlub inimesi ilmselt selle punakaspruun, peaaegu must värvus: «Pealegi on see suure õiega ning kasvab kuni ühe meetri kõrguseks.»