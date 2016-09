Uus mobiilirakendus aitab leida kinnisvara ja arvutab välja korteri väärtuse ja üürihinna

Maakler mobiilirakendus arvutab automaatselt välja kortermaja keskmise turuväärtuse ja üüriväärtuse. Lisaks sellele on võimalik hoonetele lisada virtuaalne teade ostu- või üürihuvist antud majas.

«Meie jaoks oli jabur olukord, kus pelgalt selleks, et aimu saada oma kinnisvara väärtusest, tuleb välja käia paarsada eurot,» selgitab Maakleri rakenduse üks loojatest Erik Ehasoo. «See on umbes sama nagu paarkümmend aastat tagasi inimene läks autot ostma ja auto müüjal oli alati rohkem infot kui ostjal. See andis müüjale alati märkimisväärse eelise liigkasumit teenida. Tänapäeva ühiskonnas peaks info olema kõigile võrdselt ja mugavalt kättesaadav.»

Rakenduse arenduseks ja eelkõige automaatse hinna tööle saamiseks kulus asutajatel enam kui aasta, sest suurel hulgal andmete kokku toomine osutus keerulisemaks ülesandeks kui esialgu tundus. Rakenduse algoritm võtab hinna arvutuse aluseks samad andmed, mida kasutavad kutselised kinnisvarahindajad sh näiteks tehtud tehingud antud hoones ja piirkonnas.

«Rakenduse poolt arvutatud hinda vaadates tuleb siiski säilitada teatud ratsionaalne kriitikameel – näiteks kui majas on peamiselt suured korterid, siis ühe ühetoalise korteri hind selles majas võib omajagu erineda automaatarvutuses näidatust. Samamoodi ei ole rakendusel võimalik teada kas korteris sees on tehtud remonti või mitte,» ütleb rakenduse arhitekt Kaspar Triebstok. Mehe sõnul lähevad rakenduse hinnaarvutused tulevikus aga aina täpsemaks kuna teatud infot, näiteks hoone renoveerituse taset, saavad hinnata ka kasutajad ise. Aja jooksul täpsustab ja korrigeerib algoritm pidevalt kinnisvara arvutatud väärtusi.

Lisaks automaatsele hinnaarvutusele pakub rakendus mitmeid teisi uuenduslikke lahendusi, näiteks ei pea enam oma korteri ostu või üürisoovi riputama maja seinale trepikotta vaid saab selle märkida üles mobiilirakendusse. Rakendusest on võimalik ka tellida ametlikku hindamisakti (näiteks panga tarvis) ilma, et peaks ise vaeva nägema hindaja leidmisega – rakendus teeb päringu kõigile kvalifitseeritud hindajatele Eestis ning valib kliendile välja parima pakkumise.

Rakendus on üles ehitatud lihtsas kaardirakenduse formaadis, meenutades oma kujunduselt ja struktuurilt Google kaardirakendust. Rakenduses on täna kuvatud kuue kvalifitseeritud kinnisvarafirma kuulutused üle Eesti. Rakendus on saadaval Android telefonidele ja tahvelarvutitele kolmes keeles, Apple seadmetele veel rakendust ei ole.