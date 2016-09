Geniaalne kokkamisnipp, mis säästab raha ja parandab toidu maitset

Nipp on tegelikult nii lihtne, et suisa hämmatav, kui vähesed siiani selle peale tulnud on. Nimelt puudutab see pastaroogade valmistamist ja pasta potitäies vees pehmeks keetmist. See potitäis vett läheb lihtsalt kanalisatsiooni, lisaks on sul vaja puhtaks pesta üks pott rohkem, sul kulub veele rohkem raha ja pastal endal on roa valmides parimal juhul keeduveele lisatud soola maitse.

Selle asemel, soovitab portaal TreeHugger, tuleks pastat valmistada sedasi, et keetmine jääb üldse täiesti vahele. Arvad, et võimatu? Selgub aga, et pole.

Nimelt tuleb selleks lisada toores pasta otse kastmele ja lasta sellele seal valmida. Vett võib roale lisada vaid nii palju, et pasta oleks täielikul vedelikuga kaetud - seda on siiski kordades vähem kui potitäit pastat eraldi keetes.

Boonusena on otse kastmes valminud pasta palju rikkalikuma maitsega kui see, mis eraldi soolvees keedetud ja alles lõpus kastmele lisatud.

