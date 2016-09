Keskealine paar vabanes eluasemelaenust väga omapärasel moel

Ameerika Ühendriikide Portlandi abielupaar Bryan ja Jen Danger elas tüüpilist keskklassi elu: neil olid hästimakstud, aga stressirikkad ametid, lahmakas maja vaikses äärelinnas ja võimas eluasemelaen. Aegamisi sai paarile aga selgeks, et nad ei taha sel moel elada, vahendab portaal Houzz. Nimelt hakkas neid häirima fakt, et nad on sõltuvad oma tööst ja peavad veel aastaid laenu tagasi maksma. Et oma elu jälle enda kätesse saada, loobusid nad oma töökohtadest, rentisid oma maja välja ja läksid kolmeks aastaks ringi reisima.

Koju tagasi jõudnud, ei tundnud nad aga mingit soovi vanaviisi edasi elada. Niisiis otsustasid nad lõplikult uue lehekülje pöörata ja ehitasid endale kodu endise elamise garaaži. Minielamine sobib paarile suurepäraselt, põhimaja rendivad nad endiselt välja, nii et pangalaenu maksmise pärast nad muretsema ei pea.

Garaažkodus on paaril ruumi 44ruutmeetrit, millest neile nende endi sõnul piisab suurepäraselt. "Koju tagasi jõudes oli meile selge, et me ei jaksa pangalaenu maksta, meil pole üleüldse nii suurt elamist vaja ja samuti soovisid praegused elanikud üürilepingut pikendada. Nii see lahendus sündiski," räägib Bryan.

Enamiku töödest on paar ise teinud, nende endi kätetöö on ka väga funktsionaalne minikodusse ideaalselt sobiv mööbel, mille disainimisest ja tootmisest kasvas pikapeale välja paari eraäri ja sissetulekuallikas. "Seda on raske sõnadesse panna, kui palju meie elumuudatus meie elu tegelikult muutnud on. Me ei sõltu enam oma kodulaenust ega pea palgatööl rabelema. Me oleme palju vabamad, teeme palju rohkem seda, mida tahame, ja palju vähem seda, mida peame," ütleb Bryan.

