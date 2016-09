Lihtsad nipid: kuidas muuta oma kodu sügiseselt hubaseks

Padjad, pleedid, pehmed vaibad

Hommikul on voodist tunduvalt mõnusam välja astuda, kui jala all on soe ja pehme vaip või lambanahk. Ka pehmed padjad ja villased pleedid muudavad diivanil või voodis lesimise kohe eriti lõõgastavaks.

Lõhnaküünlad

Käes on jälle küünalde põletamise hooaeg. Õhus hõljuv vanillil- või kaneelilõhn – kas saab veel midagi paremat olla?

Elav tuli ja hubane valgustus

See, kellel on kodus kamin või ahi, on kohe eriti õnnega koos. Kes elab aga keskküttega korteris saab panustada hubasele valgustusele.

Kardinad

Kardinateta aknad annavad toale küll avarust, kuid sametised kardinad akende ees annavad toale pehmust ja luksuslikkust.

Lilled

Juhul kui sa oled toalillede eest hoolitsemises halb, siis säti oma lauale kimp sügislilli. Kodule muudavad automaatselt hubasemaks aga igasugused toalilled. Eriti jõuluse meeleolu annab näiteks jõulutäht.