Iseteenindav seinaaiand muudab tubase salatikasvatuse inimesest peaaegu sõltumatuks

Clik&Grow ise lubab, et seinale riputatav taimede kasvulava optimeerib kasvatust automaatselt ja hoolitseb selle eest, et taimedel oleks piisavalt vett, hapnikku ja valgust. Väidetavalt suudab nende tehnoloogia tõsta teatud taimede vitamiinide ja antioksüdantide taset isegi kuni 600 protsenti, kiirendab taime kasvutsüklid kuni 30 protsenti ja kasutab samal ajal 95 protsenti vähem vett kui teised taimekasvatusmeetodid.

Pakkumisel on kaks erinevas suuruses aiandit, millest väiksem on turule jõudmise puhul erihinnaga 199 eurot. Hind tundub küll krõbe, kuid on sarnaste toodete seas siiski odavaim.“Vaadates seda, kui kiiresti värske toidu hinnad täna maailmas tõusevad ja kui palju täna endiselt tarbitakse madalakvaliteedist ja mürkidega ülekallatud toitu, oleme oma farmidega täna eriti rahul. Toodet võimaldab meil nii taskukohase hinnaga müüa meie tehnoloogia, mis, erinevalt täna enimkasutatavatest taimekasvatustehnoloogiatest hüdropoonikast ja aeropoonikast, ei vaja metsikult erinevaid pumpasid ja sensoreid, et taimekasvatust optimeerida ja automaatseks muuta,” selgitab Click & Grow asutaja Mattias Lepp.

Aiandid sobivad hästi ka restoranidesse, lasteaedadesse ja koolidesse.

Click & Grow uute toodete märkimisväärsusest annab märku ka fakt, et täna on farmid juba ka esindatud NASA teaduskeskuses asuvas Singularity Universitys, mis koondab endas maailma juhtivaid tulevikutehnoloogiate spetsialiste. Raymond McCauley, Singularity Ülikooli Digitaalse Bioloogia osakonna juht, kinnitas, et koostöö on täies hoos ja Click & Grow ja ülikooli eesmärgid on samad: leida nutikad, innovatiivsed lahendused tulevikuks, mis võimaldavad inimkonnal pidevalt muutuva maailmaga sammu pidada. “Nii tudengid kui meeskond saavad igapäevaselt jälgida, kuidas linnaaiandid lähitulevikus meie kõigi elusid muutma hakkavad, “ lisas McCauley.