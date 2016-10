Ühe kodu väga kurvas seisus köök teeb läbi vinge muutumise

Ameerika Ühendriikides New Yorgis asuva kortermaja köök oli esialgu tõesti nutuses seisus, vahendab Sweeten. Ka parima tahtmise korral ei olnud see kuidagi köök, mille kohta võinuks öelda, et koli sisse ja hakka kasutama, remontida jõuab ka hiljem. Tegutseda oli vaja kohe.

Korteriomanikud Robyn ja Alejandro otsustasid ühe seina maha võtta ja kööki pisut avardada, samuti soovisid nad elutoa ja köögi põrandapinnad ühendada.

/ blog.sweeten.com

Helehallid kapid, mis kööki lõpuks said, on mõnusaks vahelduseks tüüpilisele valgele. Tööpinnad on valgest graniidist.

Rohkem pilte köögist enne ja pärast remonti näeb SIIT!

