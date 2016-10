Ameeriklased hoiatavad: ärge lubage lastel langenud lehtedes mängida

Just nii - kuigi lehehunnikud tunduvad lastele väga ahvatlevad, tuleks neid sealt tegelikult eemal hoida, sest pealtnäha süütu kuhi peidab USA Ohio osariigi Columbuse lastehaigla arstide sõnul endas paljusid ohtusid, vahendab Country Living.

Alustame sellest, et lehed on märjad, mistõttu levivad seal kiiresti igasugused bakterid. Eestlased on küll harjunud baktereid mitte pelgama ja õige ongi, sest mida rohkem neid karta ja mida vähem nendega kokku puutuda, seda haigemaks nad meid teevad. Kuid see pole sugugi ainus põhjus, miks USAs lapsi enam nii muretult lehehunnikutes hullata ei lubata.

Niiskuse toimel tekib lehekuhjades hallitus ja hallitusega kokkupuutumine omakorda on ohtlik astmahaigetele lastele: nende haigus tugevneb kokkupuutel hallitusega.

Samuti võivad lehtedes pesitseda puugid, kes omakorda kannavad ohtlikke haigusi.

Ja kui sellest kõigest ei piisa, hoiatavad arstid, et lehehunnikus võib olla teravaid roikaid ja oksi, mis last vigastavad, kui ta suure hooga neile otsa hüppab. Samuti võivad lehekuhjast varju otsida ussid.

Kuid ka Ameerika arstid ütlevad lõpetuseks, et kui lehekuhi on värskelt kokku riisutud, asub turvaliselt koduaias ja vanemad teavad, et seal sees pole midagi lastele ohtlikku, pole mõtet väikest lehtedes hullamise lõbu siiski keelata.

