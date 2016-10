«Kodutunne» ulatab abikäe sõja eest põgenenud suurperele

Perekond on hakkama saanud vaatamata saatuse keerdkäikudele. Abhaasia sõja eest põgenemine ja Tšernobõli katastroofi tagajärgedega hakkama saamine pole nende usku murdnud. Ega seegi, et paari viiest lapsel on mitmel tõsised tervisemured ja kuigi meditsiiniliselt pole seda kinnitatud, usub Ilda, et need mured on seotud just pere Tšernobõli-piirkonna eluga.

Eestisse saabudes oli perekonna suurimaks unistuseks oma maja ja selle nad endale ka leidsid. Ent maja on vana, kaev kasutuskõlbmatu ja pesemisvõimalused kasinad. «Kodutunne» võttis südameasjaks pere elamistingimuste parandamise.

