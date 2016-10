Fotod: päevinäinud retroköögi totaalne muutumine

Toidublogija ja kokaraamatute autori Eva Kosmase unistuseks oli köök, kus on piisavalt tööpinda, suur gaasipliit ja palju avarust. Linoleumpõranda ja roheliste seintega köök ei olnud talle just eriti meeltmööda.

Naise uus köök on valdavalt heledates toonides, kuid palju on kasutatud ka tumedat puitu. Üldmulje on maalähedane, kuid stiilne. Köögimööblil on küll palju erinevaid sahtleid ja kappe, kuid suur osa köögitarvikutest on sätitud välja just riiulitele.

Laes rippuv teekann, pottides maitsetaimed ja puidust lõikelauad annavad valget värvi köögile mõnusalt hubasust juurde.

Köök enne remonti. Foto: www.adventuresincooking.com

Köök pärast remonti. Foto: www.adventuresincooking.com

Köök pärast remonti. Foto: www.adventuresincooking.com

Köök pärast remonti. Foto: www.adventuresincooking.com

Loe naise köögiremondist pikemalt tema blogist!