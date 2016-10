Viis asja, mida IKEAst mitte kunagi osta ei tohi

"Mööblipiibli" autor Christophe Pourny ütleb, et selleks, et saada IKEAst hea kogemus, tuleb täpselt teada, mida sealt osta. Tema sõnul on head niinimetatud baasesemed, näiteks julgeb ta üsna pimesi soovitada enamikku IKEA kontorimööbli valikust, vahendab Fox News. Aga järgnevat viit tootegruppi tuleks selles kaupluses pigem vältida.

Kummutid

Vähe sellest, et IKEA kummuteid on peaaegu võimatu korralikult kokku panna - need on ohtlikud sinu lapse tervisele. Sel aastal on kolm last hukkunud pärast seda, kui IKEA Malm-sarja kummut neile peale kukkus. Muidugi võib öelda, et iga lapsevanema asi on garanteerida, et sääraseid õnnetusi juhtuda ei saaks, kuid olgem ausad, üks kummut ei tohiks ka sedasi ümber kukkuda.

Garderoobisüsteemid

IKEA Algot-sarja garderoobisüsteemid on saanud hämmastavalt palju negatiivset tagasisidet: küll purunevad jupid kergesti või puuduvad üldse, küll on kokkupanemisjuhis poolik või lihtsalt vale. Komplektis kaasas pole kruvisid ega seinakinnitusi, sahtlid käivad kehvasti.

Madratsid

Kui hindad kvaliteetset ööund, osta oma madrats ükskõik kust mujalt, aga mitte IKEAst. Kliendid kurdavad, et IKEA vedrumadratsid võtavad liiga kergesti magaja kuju, mis põhjustab pikapeale seljavalusid. Vahtmadratsid on liiga pehmed ja kaotavad kiirelt oma vormi. Odav hind ei ole siinkohal maksmist väärt.

Lambid

IKEA Hyby- ja Lock-sarja lampide kohta on sel aastal esitatud sadu kaebusi. Need kukuvad alla, vajuvad viltu, purunevad ja vigastavad inimesi. Probleeme esineb ka Gothem-sarja lampidega: neist võib saada elektrilööke. Öölamb Patrull aga andiski ühele lapsele elektrilöögi.

Aksessuaarid

Igasugused sisekujundusaksessuaarid, näiteks küünlajalad, vaasid, pildiraamid ja muu taoline on suurepärane võimalus oma kodu isikupärasemaks muuta. Kui valid ka siinkohal IKEA, on sinu kodu tõesti täpselt samasugune nagu igal teisel inimesel. Pinguta, otsi ja mõtle siinkohal natuke rohkem!