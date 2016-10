5 remonttööd, mida kodus kindlasti ise ette võtta ei tohiks

Enamik elektritöödest

Lambi paigaldamine või seinakontakti katte vahetamine on enamasti igaühe mõistusesse mahtuv töö, kuid kõik, mis sellest keerulisem, tuleks usaldada professionaalide hoolde. See tundub lihtne, aga hõlmab endas ohte, millega kogenematu inimene arvestada ei oska ega pruugi kokkuvõttes siiski niisugune käkitegu olla, nagu esmalt tundub. Elektritöödel tehtud vead aga võivad lõppeda tulekahju ja kodu kaotamisega. Paljude tööde jaoks pealegi on sul suisa kohustus palgata litsentseeritud elektrik.

Torutööd

Torutööd ei piirdu siiski torujuppide üksteise külge ühendamisega. Takistused tekivad tõenäoliselt juba sel hetkel, kui lähed poodi materjali ostma: nii sul kui müüjatel on tõenäoliselt ühesugused teadmised sellest, mida sul täpselt vaja läheb, ja need teadmised on ebapiisavad. Usalda ka siinkohal parem spetsialisti, kes teab, milliseid töövahendeid tal vaja on ja mida ta üleüldse teeb.

Lekkiv katus

See on tõenäoliselt põhiline parandustöö, mida spetsialistidel tuleb üle teha pärast seda, kui majaomanik ise on lappimistööga kätt harjutanud. Reeglina inimesed ei tea, kuidas katus püsivalt vettpidavaks saada ilma, et see kogu täiega välja vahetada, ja kõik paigad hakkavad aja jooksul uuesti lekkima. Siis aga pöördutaksegi lõpuks, pärast suuremat aja- ja rahakulu, ikkagi spetsialisti poole. Selle asemel võiks aga mõlemat säästa ja kohe oskaja-inimene palgata.

Kõik betoonitööd

Siin ei pane eksimused küll eksija elu ohtu, aga vaeseks võivad teha küll, sest vigade parandused lähevad reeglina väga kalliks maksma. Kujutage ette näiteks nässukeeratud betoonpõranda eemaldamist ja uuesti valamist – see ei ole ei lihtne ega odav töö. Nii et kõik põrandavalamised ja muu taolise võiks teha ikkagi inimene, kes teab, millega ta tegeleb.

Vaheseinte eemaldamine

Igasugustes remondisaadetes oleme küllalt näinud, kuidas seinu haamriga purustatakse ja siis kaunis kodu üles ehitatakse. Kaamera taha jääb aga see osa, kus spetsialistid on eelnevalt täpselt välja arvestanud, mitu sentimeetrit mingit seina maha võib võtta ja palju alles peab jääma. Siin võivad eksimused ja oskamatus väga kalliks maksma minna, sest vale seinajupi eemaldamisel võib kogu hoone kokku variseda.

Allikas: www.organiclife.com