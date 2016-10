Galerii: eriti vinge disainkorter Tallinna südames

Müüdava korteri puhul on tegu tõelise Eesti Disaini pärliga. Korteri sisekujunduse on teostanud sisearhitekt Elina Freimuth ning kogu sisustus on Eesti disainerite looming. Korter on täielikult möbleeritud.

Korteri planeering on avatud ruumilahendusega. Elutuba on suur ja avar, hõlmab endas nii söögilauaga kööginurka kui ka avatud kabinetti ning piisavalt suurt esikut koos sisseehitatud garderoobiga. Suur magamistuba on koos walk-in garderoobi ning dušši- ja saunaruumiga.

Mõlemast toast on pääs rõdule, kust avanevad võrratud vaated linnale.

Vinge disainkorter Tallinna südames. / KV.EE

Lisaks on korteris eraldi majapidamisruum koos teise tualettruumiga

