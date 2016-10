15 asja, mida toidupoest mingil juhul osta ei tohiks

Mõistagi on mugav osta kõik toiduained poest võimalikult ettevalmistatud kujul, aga kas oled kunagi vaevunud mõtlema, kui palju rohkem sedasi raha kulub ja kui palju rohkem sinu valikud loodust saastavad? Mida vähem poolfabrikaate ja mida vähem pakendeid, seda parem.

1. Viilutatud köögi- ja puuviljad

Tõsiselt: see pole ju raske töö neid ise lõikuda, aga üpriski naeruväärne tundub osta poest poole kallimalt juba kooritud vaakumpakendis kartul või ette valmis viilutatud kooritud apelsin. Kõik köögi- ja juurviljad, mis vähegi võimalik, hangi parem hoopis pakendivabalt kohalikult turut või talunikult. Säästad raha ja loodust.

2. Pagaritooted

Vähe sellest, et nende hind tuleb palju kallim kui kodus valmistatud saiakestel, need sisaldavad nii suurel hulgal igasugust jama ja külmutatakse enne lõplikku valmistamist, et see teeb tervisele korraliku karuteene.

3. Kanatükid

Selle asemel, et osta eraldi fileed, kintsuliha ja nii edasi, osta üks terve kana: saad sama raha eest 2-3 korda rohkem liha ja väldid tohutut hulka erinevaid pakendeid.

4. Eelmaitsestatud lihad

Nende hind on palju kõrgem kui maitsestamata lihal, samuti ei kasutata enamasti nende valmistamiseks just liiga tervisesõbralikke maitseaineid, seega on igal juhul kasulikum osta maitsestamata liha ja sellele endale meelepärane maitse anda.

5. Hooajavälised köögi- ja puuviljad

See, et näiteks maasikad on saadaval ka detsembris, ei tähenda, et sa neid ostma peaksid. Hooajavälisel ajal Hispaaniast siia jõudvad marjad on kohutavalt keemiaga töödeldud ja nende kilohind on absurdne.

Selle asemel osta või kasvata suvel kodumaist marja ja sügavkülmuta neid - see on igal juhul parem valik kui töödeldud kallis talvine alternatiiv.

6. Külmutatud friikartulid

Kui valmistad friikartulid ise, saad kotitäie külmutatud kartulite hinna eest kolmekordse koguse toitu, pealegi on need suure tõenäosusega tervislikumad: eeldusel, et teed neid ahjus.

7. Puhastusvahendid

Selle asemel, et iga liigutuse jaoks poest erinev pudelitäis keemiat osta, mine parem üle soodale ja äädikale, mis teevad majapidamises imet. See on kordades odavam, tähendab kordades vähem pakendeid (eriti, kui ostad soodat pappkarbis) ja ei riku sinu ja su pere tervist.

8. Köögiriistad

Kogu toiduvalmistamiseks vajalik kraam on reeglina supermarketites saadaval, paraku on nende hinna-kvaliteedi suhe päris korralikult paigast. Kui tahad kvaliteetseid vahendeid, pöördu mõnda spetsiaalselt toiduvalmistamistarbeid müüvasse poodi.

Allikas: Country Living