Vaata, milliseid hinnalisi esemeid eestlased oma pesumasinas kogemata pesevad

Tehnoloogiaettevõtte LG Electronics hiljutisest uuringust selgub, et 72% eestlastest tunnistab kogemata hinnaliste esemete pesumasinasse panemist. Esimese koha selles nimekirjas saab paberraha (50%), millele järgnevad mobiiltelefonid (7%) ja dokumendid (4%).

Baltimaades on eestlased valede esemete pesemisega esirinnas – Leedus on see näitaja 64% ja Lätis vaid 55%.

Huvitaval kombel on just mehed need, kes kõige sagedamini taskuid unustavad tühjendada - 75% eesti meestest on kogemata pesnud hinnalisi esemeid pesumasinas. Mobiiltelefone pesevad masinas tihedamini samuti mehed – 9% vastanutest.

Kõige rohkem iseloomustab valede asjade pesemine just nooremat põlvkonda, kus 18-24 aastaste seas tunnistab 79%, et on pesnud mobiiltelefone, raha ja dokumente masinas. 45-55 aastaste vastajate seas oli selline käitumine aga tunduvalt väiksem, kõigest 60%.