Vanast majast juhuslikult leitud ese on tõenäoliselt väärt miljoneid

Hiljuti ühe Šoti maamaja kunstikogu üle vaadanud spetsialistid tegid hämmastava avastuse: mitte eriti väärtuslike maalide hulgas peitis end üks, mis võib kodu omanikest teha miljonärid, vahendab Country Living.

Tegu on renessanssiaegse kunstniku Raphaeli teosega, mille ehtsus vajab veel küll ametlikku kinnitust, aga eksperdid on juba praegu veendunud, et tegu on tõesti tuntud kunstniku tööga.

Teose avastas üks kunstiekspert üsna juhuslikult, rutiinse ülevaatuse käigus kontrollides, ega tal midagi kahe silma vahele jäänud pole.

Maal on arvatavasti pärit aastatest 1505-1510 ja asjatundmatu silmale täiesti väärtusetu. Pealegi oli see leidmishetkel üsna räpane ja õnnetus seisus. Praeguste omanike koju sattus see aastaid tagasi kõigest 2000 dollari eest, sest keegi ei osanud arvatagi, kui väärtusliku teosega tegu on ja kes on selle autoriks: arvati, et see on ühe tunduvalt hilisema ajajärgu kunstniku osav koopia.

Kui saab ametlikult kinnitatud, et tegu on Raphaeli tööga, on selle turuväärtus hetkel umbes 26 miljonit dollarit.