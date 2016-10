Neli kõige jubedamat kinnisvara ja mida teha, kui mõne sellise omanik oled

Väga silmatorkav kodu

Me kõik oleme näinud neid maju, mille omanikul on üks väga selge sõnum: see siin pole samasugune nagu kõigil teistel! Teoorias tore väljaütlemine, praktikas mitte nii väga. Eesti tingimustes püüab pahaseid pilke ka lihtsalt helelillaks võõbatud maja, rääkimata siis kirjude mustritega kaunistatud hoonetest. Pealegi võid seda varsti ise kahetsema hakata, lisaks püüab eriilmeline maja ka kurjade plaanidega võõraste tähelepanu, kes tahavad võib-olla vaatama tulla, milline see väljast nii julge maja seespoolt välja näeb.

Nii et kui tahad erineda, erine pigem sisehoovipool, las maja tänavaäärne nägu olgu ikka pigem tagasihoidlik.

Kehvapoolne kinnisvara

Kui sinu majake näeb naabrite villa kõrval naeruväärne välja ja sellepärast tihti põdema kipud, peaksid esmajoones muutma oma suhtumist: kui sinu kodu su nõudmistele vastab, siis miks häbeneda seda üksnes seepärast, et see pole nii suurejooneline kui naabrite oma?

Suurem kodu pole alati parem. Väiksema kodu korrashoid nõuab vähem aega ja raha, nii et võib-olla on sul põhjust pisikese kodu üle hoopis õnnelik olla.

Naaberkodude koopia

Kui elad uusasumis, kus kõik majad on naabri omaga äravahetamiseni sarnased, võib see pika peale närvidele käima hakata. Kui tahad kodule pisut välist isikupära lisada, saab seda vähese vaevaga teha: paigalda akendele sobivas stiilis luugid, muretse majale efektse silmatorkava tooniga välisuks või panusta maastikukujundusse.

Naabruskonna häbiplekk

Kooruva fassaadivärvi ja heinamaastuva muruplatsiga kinnistu on häbiks tervele naabruskonnale. Sul on küll plaanis kogu aeg asi kohe käsile võtta, aga ikka tuleb midagi muud vahele. Mida teha? Parim variant on end kokku võtta ja kusagilt otsast tegutsema hakata. Niida alustuseks näiteks muru ära: see annab juba väga palju juurde, lisaks annab naabritele märku, et sind huvitab ja sa pingutad.

Kui fassaadi parandamiseks hetkel rahalisi võimalusi pole, istuta ümber maja kiirekasvulisi kõrgeid põõsaid, mis fassaadi õnnetut olukorda varjaks.