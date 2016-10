Viis väga levinud kasutusviga, mis vaikselt su diivanit tapavad

Millised siis on põhilised vead, millega inimesed teadmatusest päevast päeva oma diivaneid rikuvad?

Samas kohas istumine

Inimene on oma harjumuste ori - see väljendub ka selles, et diivanil kipume me kogu aeg samas kohas istuma. Aga kogu aeg samas kohas istumine kulutab diivanit kogu aeg samast kohast. Seepärast tasuks asja pisut vaheldada ja erinevatel päevadel erinevates kohtades istuda. Nii on kulumine ja vajumine aeglasem ja ühtlasem.

Patjade pööramata jätmine

Kui tahad, et padjad maksimaalselt kestaksid, tuleb need valida sellised, mida saab kasutada mõlemat pidi, ja neid regulaarselt pöörata. Seda võiks teha vähemasti kord kuus. Kui võimalik, võiksid ka patjade asukohta vahetada. See aitab säilitada patjade kuju ja jaotada kulumist ühtlasemalt.

Diivanil magamine

Kui tegu pole just diivanvoodiga, pole see magamise jaoks mõeldud. Väike uinak diivaninurgas ei tee mööblitükile muidugi kurja, aga regulaarne kaheksatunnine ööuni on küll midagi, mille jaoks diivan päris kindlasti mõeldud ei ole. Püüa ikka magamistuppa jõuda.

Puhastamisvajaduse eiramine

Diivan saab üsna räpaseks ka siis, kui sellel pole silmatorkavaid plekke. Parim lahendus enamikele diivanitest oleks aurupesu masinaga, mis pärast diivanist ka niiskuse eemaldab.

Kui võimalik, pese diivanikatteid.

Päikese kätte paigutamine



Päikesevalgus, nagu ikka, pleegitab kangaid. Pleekinud kangas aga muutub hapramaks ja rebeneb kergemini. Seepärast peaksid diivanile toas valima koha, kus sellele otsest päikest kuigipalju peale ei paista.