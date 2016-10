Miks keegi viie aasta jooksul Bruce Willise kodu osta pole tahtnud?

Pealtnäha pole Idahos asuval rantšol midagi viga - see jätab täpselt sellise mulje nagu üks Hollywoodi superstaari maamaja välja näha võiks.

/ www.realtor.com

Ka hinnaalandamises pole Bruce, erinevalt kolleeg Tom Cruise´ist, sugugi jäärapäine: aastate jooksul on ta esialgset hinnasoovi, milleks oli 15 miljonit dollarit, vähendanud suisa poole võrra. Ostjat ei paista aga ikka veel, vahendab Fox News. Milles põhjus?

/ www.realtor.com

Kinnisvaraekspertide hinnangul pani näitleja maja müüki lihtsalt lootusetult valel ajal: 2011. aasta polnud selleks kindlasti parim hetk, sest USA majandusel läks siis pisut kehvemini. Sellest ajast on kinnisvara õhku jäänud ja võimalike ostjate jaoks on see juba "see üks maja, mida müüakse juba sada aastat" - kaua müügis olnuna tekitab see kahtlusi, et asja juures peab midagi valesti olema. Seetõttu on ka ostuhuvilisi järjest vähem.

/ www.realtor.com

Majal endal pole aga kahtlemata vähimatki viga. 2003. aastal Bruce´i enda näpunäidete järgi põhjalikult renoveeritud maamaja on täpselt nii õdus ja hubane nagu oodata võib. Akendest avanevad hingematvad vaated ümbritsevale metsale ja lagendikele, õues asub vapustav bassein, millesse vesi langeb justkui kaljudelt.