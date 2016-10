Messil Ehitus ja Sisustus näeb kodumaist disaini ja uusi sisustustrende

Messi projektijuht Anders Urbel rääkis, et tänavu võtab messist osa üle 130 ettevõtte ja organisatsiooni Eestist ja ka piiri tagant. «Mess pakub kolme päeva jooksul võimalust end kurssi viia ehitusvaldkonna uudistega ja sisustustrendidega ning oma ala spetsialistidega konsulteerida. Loomulikult ei puudu ka head messipakkumised. Seega tasub kindlasti kohale tulla, kui on plaanis kodu renoveerimine või jääb vajaka sisustusideedest,» ütles ta ning lisas, et traditsiooniliselt pakub mess ka seminariprogrammi, kus sel korral räägitakse lähemalt kaasaegsetest küttesüsteemidest ning innovatiivsetest fassaadilahendustest.

Tänavu on ekspositsioonidega sisustatud kõik kolm messipaviljoni. Üldehitusteemadest on esindatud kõik hoone ehitamiseks vajalik alates ehituskividest kuni katusematerjalide ja küttesüsteemideni välja. Tulenedes aasta-ajast annavad korraldaja sõnul messil tooni küttesüsteemid, näiteks on esindatud ahjud ja pliidid, kuid ka katlad ja taastuvenergial baseeruvad lahendused. Messi välialal asuvates ekspositsioonides süüdatakse küttekolletes ka elav tuli, rääkis Urbel.

«Kuivõrd mitmed ehitusteemad on tavakülastaja jaoks üsna spetsiifilised, oleme sel korral veelgi rohkem pannud rõhku kodusisustusele,» kirjeldas Urbel. Nii saab messil tutvuda köögitrendidega, uudistada kaasaegseid aknakattelahendusi ning omal nahal proovida, kui oluline on hea ööune nimel omada kvaliteetset voodit. Samuti on messil varasemast rohkem esindatud saunatemaatika – väljapanekus on Eestis valmistatud saunamajakesed, kümblustünnid ning majja või korterisse paigaldatavad infrapunasaunad.

Messil saab tähelepanu ka kodumaine disain. «Noored Eesti disainerid sisustavad «Homse Põhjamaa kodu» nimelise ala, kus on esindatud kõik eluruumid – köök, elutuba, magamistuba, lastetuba, vannituba, esik ja terrass. Näha saab naturaalsetest materjalidest loodud mööblit, tekstiile, valgusteid ja sisustuselemente,» sõnas korraldaja.

Mess Ehitus ja Sisustus on pika ajalooga sündmus, avades uksed 22. korda. Mess toimub neljapäevast laupäevani.