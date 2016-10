Eriti muljetavaldav kodutehnika: pilvekujuline kõlar, milles lööb välku

Lisaks sellele, et see pilvekujuline kõlar näeb tavaliste kõlarite kõrval väga omapärane välja, pakub see ka huvitavaid lisavõimalusi. Kui muusika mängib siis see näiteks keerleb. Kõige muljetavaldavam on see innovaatiline kõlar aga siis, kui selles lööb äikesepilvele omaselt välku.

Pilvekujulise kõlari loojateks on Richard Clarkson Studio ja Crealev. Kahjuks on hetkel tegu vaid prototüübiga ja endale koju sellist uuenduslikku kõlarit veel tellida ei saa.

Vaata põnevat kõlarit lähemalt videost!

Making Weather from Richard Clarkson on Vimeo.