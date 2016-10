10 väga lihtsat nõuannet, kuidas küttekuludelt tublisti kokku hoida

Vähenda toatemperatuuri – reeglina säästad iga kraadi pealt 3% küttearvest. Toatemperatuuri vähendamine öösel 3 °C võrra ja päeval tööle minnes 5 °C võrra vähendab küttearveid kuni 15%.

Kasuta ventilaatoreid mõistlikult – vannitoa- ja köögiventilaatoreid on mõistlik kasutada kuni nad on oma töö teinud. Veendu, et muul ajal oleksid need suletud.

Hoia siiber suletuna – tihendamata ahju- või kaminaukse kaudu pääseb soe õhk läbi lahtise siibri välja sarnaselt avatud aknale. Kui väljas on külma rohkem kui 10 kraadi ei tasu kaminat kütta, sest sealt kaudu väljub rohkem sooja, kui kamina kütmine seejuures annab.

Vähenda boileri temperatuuri – ka 55°C vee temperatuuri puhul ei tunne inimene märgatavt vahet mugavuses.

Kasuta kardinaid – ava need päikeselisel päeval lastes nii päikesel kütta eluruume ja sule ööseks, et hoida soe toas!

Hoia ventilatsiooniavad õiges asendis – lisaks regulaarsele puhastusele ja hooldusele, veendu, et õhuvõtuavad oleks ümber lülitatud talvisesse asendisse. Nii pääseb sealt sisse ainult vajalik hulk värsket õhku.

Tihenda uksed ja aknad – päris nende väljavahetamisele keset talve mõelda ei tasu, aga lihtsate vahenditega on võimalik vähendada soojakadu märgatavalt.

Hoolda küttesüsteemi – kui küttesüsteem on rohkem, kui 10 aastat vana, siis on just õige aeg lasta see üle vaadata. Nii kasvab süsteemi ohutus ja tõhusus.

Kasuta programmeeritavaid termostaate – tänapäevased seadmed võimaldavad valida öö- ja päevarežiimi kõrval sobiv programm ka puhkuse-, nädalavahetuse- ja peo ajaks.

Hoia uksed suletuna – kõige lihtsam on hoida vähekasutatavate ruumide temperatuur madalamana ja uksed suletuna.

Allikas: www.lvm.ee