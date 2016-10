Energiliste inimeste lõppematu jaksu saladus peitub nende kodus

Nimelt on energiliste inimeste suutlikkuse taga tihti korralik enesedistsipliin ja organiseeritus kodus. ApartmentTherapy on kogunud kokku viis aktiivse inimese eriti olulist detaili igas päevas.

Neil on hommikurituaal

Jaa, kui sa pole hommikuinimene, on sellega kindlasti raske harjuda, aga püüa siiski! See aitab päeva organiseerida. Rituaal ei pea olema midagi keerukat: see võib olla igahommikune smuuti, jalutuskäik, päeval tegemist vajavate ülesannete nimekirja koostamine või muu taoline. Aga vabalt ka täispikk trenn. Igal hommikul sama asja tegemine paneb paika mõnusa rutiini.

Nad teevad trenni

Jutt sellest, kuidas trenn parandab enesetunnet ja annab energiat, ei olegi väljamõeldis. See tõesti on nii. Trenn vähendab stressi, vabastab kehas õnnehormoone ja aitab pea selgena hoida.

Nad magavad hästi

Liiga lühikese ja ebakvaliteetse ööunega inimene ei saa olla energiline. Seepärast on oluline järjepidevalt hästi magada - ära peta end lootusega, et magad nädalavahetusel järele, see pole lihtsalt võimalik. Hästi tuleb magada kogu aeg. Mine igal õhtul voodisse ühel kellaajal ja maga vähemalt seitse tundi.

Nad väldivad segadust

Puhas ja korras kodu on vaimse ja füüsilise heaolu tagamiseks uskumatult oluline. Seepärast tasuks sisse viia koristamisrutiin, mis eeldab iga päev natuke koristamist selle asemel, et lasta sodil nädal otsa kuhjuda ja siis ühel päeval lõputult kraamida.

Nad lõõgastuvad

Energilised inimesed ei tööta hetkest, mil silmad avavad, hetkeni, mil silmad sulgevad. Nad oskavad täiesti teadlikult end kõigist kohustustest välja lülitada ja puhata. Veeta aega pere ja sõpradega, mängida nendega ja käia väljas. Võta eeskuju!