Tippkokk Jamie Oliver on raskustes oma liiga erilise kodu müümisega

Paraku on aja jooksul selgunud, et kahest majast kokku ehitatud kümne magamistoaga luksuslik elamine Primrose Hillis polegi nii suur maiuspala nagu Jamie esialgu oletas, vahendab Daily Mail.

Juba mõnda aega tagasi läksid liikvele jutud, et kuigi tippkoka pere investeeris kahe maja kokkuehitamisesse tohutult, kavatseb mees sinna veel ühe investeeringu teha ja majast kolm eraldiseisvat elupinda ehitada lootuses, et see samm ostjaid ligi meelitab.

Siiani pole ümberehitustööd veel alanud ja nüüd proovib Jamie õnne pisut madalama hinnaga: esialgse 12 miljoni naela asemel soovib ta maja eest nüüd saada 10 miljonit.

Kuigi kinnisvarakuulutus väidab, et tegu on kauni pereelamuga, tunnistavad Briti kinnisvaraeksperdid, et keskmisele, olgugi, et jõukale Briti perele, kes võiks endale piirkonnas kodu lubada, on Jamie leiutis lihtsalt absurdselt suur: pole palju perekondi, kel oleks midagi peale hakata kümne magamistoa, kuue vannitoa, nelja elutoa ja kahe köögiga.

Samas ei soosi müüki ka Londoni langenud kinnisvarahinnad.