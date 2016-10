See pisike ökonoomne maja, mille sisemus on suures osas vineerist, üllatab ühe põneva detailiga: nimelt on maja küljesein terves pikkuses klaasist.

Maja on paigutatud nii, et klaassein ei oleks päikese poole - see on viga, mida tehakse liigagi tihti ja mille tagajärjel muutub kodust päikeselise ilmaga pigem saun. Siin klaasseinast liiga palju päikesevalgust sisse ei tule.

