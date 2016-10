«Kodutunne» aitab vapra vanaema hädast välja

Seitse last ilmale toonud Anne Vatteri elus on olnud palju matuseid. Ta on matnud oma vanemad, tulekahjus hukkunud abikaasa, oma tütre ja isegi lapselapse. Anne tütar, 10aastase Mary-Helena ema Aive, on beebist saadik raske füüsilise puudega ning ilma kõrvalise abita hakkama ei saa. Nii ongi Mary-Helena sünnist saadik peamiselt vanaema kasvatada olnud. Laululembese vanaema kõrval kasvades on ka Mary-Helenale muusikapisik külge hakanud ja juba kolmandast eluaastast saati on ta vanaema ja kapelliga esinemistel kaasas käinud. Vanaema laululooming on tüdrukul juba peas, aga suurem unistus on kunagi ka ise lauljaks saada.

Küll kehtib selle tubli pere kohta laulusalm «suu laulab, süda muretseb». Maakodu kaevus ei ole peaaegu üldse vett ja see, mis on, pole joogikõlbulik. Vanadus- ja invaliidsuspensionid pole aga piisavad, et nii suurt remonti ette võtta ja seetõttu otsustas ka „Kodutunne» pere veemure lahendada. «Kodutunne» tegi perele uue puurkaevu, paigaldas biopuhasti, viis vee tuppa ja ehitas pesuruumi. Lisaks viiakse Mary-Helenale unustamatu tervitus Eesti tuntud lauljataridelt - et ta oma lauljaks saamise unistuse poole edasi püüdleks.