11 üllatavat asja sinu kodus, mis sind igapäevaselt õnnetuks muudavad

Laste asjad

Kõlab võib-olla jõhkralt, aga laste lelud, mänguasjad, sporditarbed ja muu selline masendab lapsevanemaid arvestataval määral, sest kõik need esemed on pidevalt mööda elamist laiali ja neile on raske õiget kohta leida. Nii tekib tunne, et kodu on kogu aeg korratu ja see suurendab vanemate kehva enesetunnet veelgi. Tasuks kriitilise pilguga üle vaadata, kas lapsel tõesti on kõiki neid esemeid vaja.

Esivanemate väärisasjad

Muidugi on armas fakt, et su vanatädi otsustas talle kalli serviisi just sulle pärandada, aga kui see pole asi, mida tihti kasutaksid, vaid pigem midagi, mis sind kogu aeg rõhub ja asjatult ruumi võtab, on aeg temast loobuda. Küsi järele, äkki on keegi su perekonnast sind ammu sellepärast kadestanud ja soovib järgmiseks omanikuks saada.

Raamatud, mis sulle enam ei meeldi

Kui tegu on rohkem kui ühe teosega, muutub ebameeldivate raamatute kodus säilitamine pikapeale rõhuvaks. Püüa need ringlusse saata, vahetada kellegagi mõne sulle meeldiva teose vastu. Nii võidavad kõik!

Esemed lapsepõlvest

On täiesti normaalne hoida alles oma kallist kaisukaru, aga kui sind saadavad aastast aastasse vanad lelud, koolivihikud ja muu taoline, tuleb teha karme valikuid ning jätta alles vaid need esemed, mis sulle tõepoolest olulised on.

Kogud, mis enam rõõmu ei valmista

Olgu tegemist vanade vinüülplaatide, markide või veinidega - kui sa neid esemeid enam ei naudi ja nad sulle mingit rõõmu ei paku, pole mõtet ka neid kogusid enda kodus hoida. Püüa kuulutada, äkki leiad asjadele väärilise uue omaniku.

Kasutamata hobitarbed

Olgu tegemist suusavarustuse või kudumistarvetega, mille kasutamiseks sul kunagi aega pole, nende pidev silma all hoidmine meenutab sulle vaid, mida sa teha ei jõua. Mida vähem kasutamata kola su kodus on, seda rahulolevam oled.

Rasked kardinad

Rasked aknakatted mõjuvad esialgu hubaselt ja romantiliseltki, aga mida kauem need su toas on, mida rohkem nad tolmu koguvad, seda ahistavamaks nad muutuvad. On kindlaks tehtud, et mida kergem ja õhulisem on kodu sisustus, seda parem on inimeste meeleolu kodus.

Vale värv

Inimesed kipuvad tihti valima interjöörivärve vastavalt hetketrendile mõtlemata, kas see toon neile isiklikult tegelikult üldse meeldib. Praegu võõpavad paljud oma kodu seinad mündiroheliseks, kuigi tegelikult eelistaksid hoopis sooje tumedaid toone. Kodu olgu seda värvi, mille keskel kõik pereliikmed end hästi tunnevad.

Katkised esemed

See purunenud serviisitass, mida sa ammu oled parandada plaaninud, muserdab sind iga kord, kui nõudekapi ukse avad. Kui on teada, et lähitulevikus sa seda parandama ei hakka või pole seda üldse parandada võimalikki, viska see pigem minema.

Vana paberimajandus

Vanad õnnitluskaardid, kodumasinate aegunud garantiipaberid ja kõik muu säärane rõhub sind alati, kui pead mõnda vajalikku paberid otsima. Võta end kokku ja käi kõik kaustad läbi ning viska ära need asjad, mida tegelikult enam vaja pole.

Suvalised kruusid

Igasugused reklaamkruusid, mis elu jooksul su koju imbuvad, on tegelikult isikupäratud, tüütud ja koledad. Sa tead seda tegelikult ise ka, nii et vii need parem taaskasutuskeskusesse ja osta endale koju ilusad, komplektikuuluvad kruusid.