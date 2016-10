Vaata, kuidas anda oma kodule tunduvalt luksuslikum välimus

Feng shui teooria kohaselt tohib magamistuppa panna vaid ümaraid või ovaalseid peegleid ning kohe kindlasti ei tohiks voodist oma peegelpilti näha. Kes ebausklikud aga ei ole, võivad oma magamistuba või muid eluruume aga rahus igasuguste peeglitega ehtida. Sisekujundajate sõnul muudavad peeglid sinu kodu nimelt tunduvalt luksuslikumaks.

Visuaalselt näeb kõige huvitavam välja veel see, kui ühel seinal on mitu erineva kuju ja värviraamiga peeglit, mis on omavahel kokku sobitatud. Lisaks sellele, et peeglid on nutikad sisekujunduselemendid, muudavad need ruumi ka tunduvalt avaramaks.