Vaata, millised trendid tuleva aasta kodusisustuses laineid löövad

1. Polsterdatud voodipeats

Lisaks sellele, et pehme voodipeats näeb kuninglik välja, on see ka ülimalt mugav. Kui sul on selline voodipeats, siis ei tule voodis raamatut lugedes enam muretseda, et peatagune on kõva ja ebamugav.

2. Punane tellis

Maakodu hõnguline tellissein teeb jälle võidukäigu ja pakub heledatele seintele ja seinaplaatidele konkurentsi.

3. Tumeroheline värv

Kui sellel aastal oli populaarne värvitoon tumesinine, siis nüüd on uueks trendivärviks tumeroheline. Kes nii julge ei ole, et värvib terve seina roheliseks, võib panustada väiksematele tumerohelistele detailidele.

4. Korksein

Lisaks sellele, et see annab kodule hubasust juurde, summutab see ka heli.

5. Ülevärvitud mööbel

Taaskasutus on moes – selle asemel, et osta uusi mööbliesemeid, värvi parem vanad ja kulunud üle.