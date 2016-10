Kinnisvaraekspert: Tallinna korterimüüjatel õnnestus hinnatõus läbi suruda

Tallinna korteritehingute 2016. aasta kolmas kvartal üllatas märgatava hinnatõusuga, analüüsib pealinna elamispindade sektoris toimuvat kinnisvaraportaali KV.EE juhataja Tarvo Teslon.

Korterite ostu-müügitehingute keskmine hind oli septembris maa-ameti andmetel 1689 eurot ruutmeetri kohta. See on aastatagusest 8 protsenti enam. Tallinna korterite müügipakkumiste keskmine hind portaalis oli samal ajal 1906 eurot ruutmeetri kohta ehk eelmisest aastast 3,4 protsenti kõrgemal.

«Viimase pooleteise aasta jooksul on Tallinna korterite hindades olnud teatav anomaalia. Korterite pakkumishinnad portaalis on järjepanu vaikses 3-4-protsendilises tempos tõusnud. Korterite tehinguhinnad aga seisid 2015. aasta algusest kuni käesoleva aasta keskpaigani ühe koha peal paigal,» tõi välja Tarvo Teslon. «Vägisi tundub, et kinnisvaramüüjatel on juba pikemat aega olnud tahtmine hindu kergitada ja nüüd lõpuks on see õnnestunud.»

Hindade kasv ei ole vähendanud inimeste võimekust uut eluaset soetada. Kinnisvarahindade kõrval on kerkinud sissetulekud. Samuti peab arvestama, et tööhõive on kõrge ehk palgateenijaid on suhteliselt palju. See omakorda kasvatab potentsiaalset kinnisvaraturul tehingut teha võivate inimeste hulka. Kinnisvaratehingute tegemine on otseselt seotud sissetulekute taseme ja kinnisvarahindadega.

/ KV.EE

Tänases majanduskeskkonnas loob tehingutele omakorda positiivse fooni soodne intressimäär ja pankade mõistlik eluasemelaenude väljastamise poliitika. Lisaks soosib koduostu tehingute tegemist lai korterite pakkumine ehk suur valikuvõimalus. «Tallinnas pakuti portaalis KV.EE septembris päeva keskmisena müügiks üle 5600 korteri,» kirjeldas Tarvo Teslon olukorda.

Tuleviku arengud korterite hindade osas sõltuvad paljus üldisest majanduskeskkonnast. Eeldades, et olulisi muutusi majanduskeskkonnas aset ei leia, võib oodata stabiilselt kõrget tehingute arvu ja mõõduka hinnatõusu jätkumist. «Olukorras, kus tehinguid tehakse aktiivselt ja koduostjate sissetulek kasvab, ei ole põhjust arvata, et hinnatrend praeguselt kursilt mujale pöördub,» võttis Tarvo Teslon prognoosid kokku.