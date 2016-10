Õhksoojuspumba kohta levib palju valeinfot ja väärarusaamasid

Enne, kui endale suure õhinaga õhksoojuspumpa soetama hakata, tasuks endale selgeks teha, millise kodu kütmiseks see sobib ning millised on pumba plussid ja miinused.

"Kui küttevaldkonnas üldse saab rääkida trendidest või moest, siis õhksoojuspump on kujunenud viimase kümnendi hitiks. Selle põhjuseks on vastuvõetav hind, lihtne paigaldus ning energiasääst, mis elektrihinna pideva kasvu taustal on oluline argument," ütleb Hansaposti aia- ja tööriistade tootejuhi Kristjan Kull. Tema sõnul kasvab õhksoojuspumpade müük hüppeliselt just ajal, mil külm ja niiskus tuppa tungivad, aga ta soovitab enne ostma kiirustamist kaardistada pumba plussid ja miinused, võrrelda erineva hinna ja kvaliteediga lahendusi ning vajadusel pidada nõu ka valdkonna eksperdiga.

Ei sobi ainsaks küttekehaks

"Õhksoojuspump enamasti üksi maja soojaks ei küta, vaid on efektiivne kombineerituna mõne teise kütteliigiga. Näiteks ahiküttega maja jahtub talvel kiiresti ning on pererahva kojujõudmisel ebamugavalt külm. Õhksoojuspump aitab kodust äraoleku ajal hoida stabiilset temperatuuri ning kui õhtul ahju köetakse, lülitab pump ennast ise välja. Sellisel moel saab hoida kulud madalal, maja sisekliima sobivana ning ei hakka häirima ka pumba tekitatav mürafoon," räägib Kull. Samamoodi on õhksoojuspump säästlik lisavõimalus majades, mida köetakse elektriga. Ühekordne investeering pole suur ning igakuine kokkuhoid võrreldes elektriküttega on märgatav.

Pööra tähelepanu toote hinnale

Kull soovitab pumpade hindu vaadates alati uurida, mida hind sisaldab – kas ainult toodet või ka paigaldust ja tootekoolitust. Siin on tähtis teada, et kui õhksoojuspump ise paigaldada, siis garantii ei kehti. Ka on oluline toodet tunda ja õigesti kasutada, et ei tekiks rikkeid, mis lisaks täiendavale kulule tähendaks talvel ootamatult külma tuppa jäämist.

"Erineva hinna ja kvaliteediga õhksoojuspumpadel on mitmeid erisusi. Soodsamad pumbad ei ole enamasti suutelised üksi maja soojaks kütma, kuid võivad lisakütjana ja sooja hoidjana osutuda efektiivseks. Kui maja kütmine on oluline ka suurte külmakraadidega, tuleb tavaliselt ka rohkem investeerida. Õhksoojuspumba ostul on tähtis vaadata kasuteguri muutumist erinevate õhutemperatuuride juures, vaid üksikud tooted on efektiivsed ka 20-30 külmakraadiga," räägib tootejuht.

Vaata üle ruumi suurus

Teine kriteerium, mille alusel pumpa valida, on köetava ruumi suurus. Enamik toodetest on mõeldud kuni 100 ruutmeetri kütmiseks. Leidub ka seadmeid, millel on mitu siseosa, mis paigutatakse erinevatesse tubadesse. Selline lahendus on mugav, sest ei sunni siseuksi sooja saamiseks lahti hoidma. Samas ei saa pumba valikul ei saa lähtuda ainult köetavate ruutmeetrite arvust. Toote efektiivsus sõltub maja soojustusest, ruumi kõrgusest, klaasipinnast ning isegi maja asukohast – kas hoone on tuulepealsel rannikul või sisemaa metsas. Tooteinfos väljatoodud köetavate ruutmeetrite maht lähtub normaalsest soojustusest ja tavapärasest ruumi kõrgusest, kui näiteks maja elutuba ulatub läbi kahe korruse, siis tuleb koos spetsialistiga otsida sobilik lahendus.

"Asjaolu, millega õhksoojuspumpa ostes tuleb samuti arvestada, on selle tekitatav müra. Kõik õhksoojuspumbad teevad vähemal või suuremal määral häält. Tänapäevase õhksoojuspumba heli võib võrrelda näiteks kaasaegse külmkapiga – eluruumides ei häiri, aga magamistoas võib segama hakata," ütleb Kull. Seetõttu ei soovita spetsialistid panna õhksoojuspumba siseosa magamistuppa ega välisosa magamistoa välisseinale. Viimast tuleb vältida eriti sellisel juhul, kui maja on puidust, siis on mõistlik eelistada seadme paigaldamist näiteks maaraami külge. Seade teeb häält sulatamise ja kütmise ajal, kui õhusooja hoitakse ühtlasel tasemel, siis on hääl praktiliselt märkamatu.

Kui sobilik õhksoojuspump on välja valitud ning paigaldatud, tuleb sellesse suhtuda nii nagu teistessegi seadmetesse – aeg-ajalt hooldada, puhastada, laagreid vahetada. Enamasti saadakse sellega ise hakkama, mõnikord on tarvis ka spetsialisti kätt. Heaperemeheliku hoolduse korral peab pump vastu 20 aastat või enamgi.

Õhksoojuspumba plussid ja miinused:

+ säästlikkus ja ökonoomsus

+ mõistliku suurusega ühekordne investeering

+ sobib nii ruumi kütmiseks kui jahutamiseks

+ sobib nii majja, korterisse kui suvilasse

+ kogub tolmu ja puhastab õhku (osad seadmed)

+ saab ühendada nutiseadmega ning lülitada distantsilt tööle (osad seadmed)

+ kuivatab niiskeid ruume

- ainsa kütteallikana enamasti ebapiisav

- tekitab müra

- tekitab ruumis õhuliikumise

- kütab ühte ruumi ehk eeldab siseuste lahtihoidmist või igasse ruumi eraldi siseosa paigaldamist

- kuivatab õhku

- võib ebasobivas asukohas talvel lund täis tuisata