Fotod: Kadriorus on müügil väga kohutavas seisus, kuid põneva arhitektuuriga puumaja

Otse Kadrioru pargi kõrval asuv maja on ehitatud 19. sajandi lõpus. Maja vajab põhjalikku renoveerimist, kuid arhitektuuriliselt on tegu väga põneva hoonega. Maja tänavafassaad on kaunistatud rikkaliku puitpitsdekooriga ning horisontaalse laudvoodri taustal on rikkalikult raamitud kõik fassaadi aknad.

Ehitusprojekti järgi on tegemist kuuetoalise hoonega, kus teenijatuba on eraldatud teistest ruumidest köögiga ning on omaette sissepääsuga. Hoone soklikorrusel on kaks ahjuküttega tuba tänavapoolses hooneosas ning pesuköök. Ka soklikorrusele on kaks eraldi sissepääsu.

Hoones on säilinud ehitusaegseid ja 1920. aastate ümberehitusest detaile: aknaraamid, tahveluksed, puittrepid jne.

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE