Veebis kodu puhkajatele välja rentinud pere sai tagasi kohutavas seisus elamise

Eestiski väga populaarseks muutunud majutusteenusel AirbnB on oma tugev varjukülg, millest üha rohkem rääkima hakatakse. Nii otsustas oma kogemust jagada ka briti pereema Olivia Gordon, kes perega puhkuselt naastes avastas, et nende turistidele rendile antud kodu oli laastatud, kirjutab Daily Mail.

"Minu tütre nukuvoodi oli pilbasteks lõhutud ja poja autokujulise voodi ratas alt ära murtud ning keset tuba vedelema jäetud," räägib Olivia. Sellega purustused mõistagi ei piirdunud. Lõhutud oli hulganisti perefotosid, ema ja laste koostöös valminud käsitööprojektid olid puruks rebitud. Pesukorvi oli kasutatud prügikastina, tubades vedeles taara ja tühjad sigaretipakid.

"Kõik meile kuuluvad esemed olid lihtsalt läbi sobratud ja peapeale pööratud, kappidest välja kistud ja laiali loobitud. Aga kõige hullem on asja juures teadmine, et ma korraldasin selle jama meile ise, kui arvasin, et oleks hea idee puhkuseraha tasateenimiseks meie kodu võhivõõrastele välja rentida," ahastab naine.

AirbnB kaudu kodude rendile pakkumine toob paljudele peredele üle maailma puhkuseperioodidel sisse kopsaka lisaraha: siirdudes puhkusele maakodusse või üldse riigist välja, antakse oma kodu rendile ja teenitakse selle abil tasa puhkuserahad ja sageli veel pealegi. Kuid, nagu näha, on sellisel äril ka oma varjuküljed.

Olivia hoolega koostatud kuulutuse peale võttis temaga ühendust kolme lapsega perekond, kes näis igati usaldusväärne, nii et naine ei näinud põhjust keeldumiseks. "AirbnB ütleb ise, et kogu see süsteem põhineb usaldusel, ja algajana ei näinud ma põhjust, miks mitte usaldada. Praegu ei suuda ma aru saada, mis mul ometi arus oli: andsin oma kodu rendile ja sõitsin ise kaheks nädalaks riigist minema. Asi oleks võinud lõppeda veel palju hullemini: räpaste rüüstajate asemel võinuks tegu olla kriminaalidega, kes oleks meid lihtsalt paljaks varastanud," kirjutab naine.

Kui ta pärast maja kordaseadmist nii rentniku kui AirbnBga ühendust võttis, ei lootnud ta just palju. Rentnik Rob mõistagi eitas kõike ja ütles, et nad koristasid lahkudes maja ära, mis Olivia sõnul on enam kui absurdne väide. Kuid AirbnB üllatas teda positiivselt: nad maksid perele tagasi kõik maja kordaseadmisega kaasnenud kulud, enam kui tuhat naela. "Robi osa selles oli ilmselt vaid 500naelane deposiit, mille ta enne meie kodu rendile võtmist maksma pidi, ülejäänu maksid nad ilmselt omast taskust," ütleb Olivia.

Ta ütleb, et nende pere on otsustanud igal juhul enam mitte kunagi seda keskkonda kodu rendile andmiseks kasutada.

Vaata fotosid kohutavas seisus elamisest SIIT!