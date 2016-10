Sügiskuul pälvis suurt tähelepanu uhke eramu Narva-Jõesuus

Eesti pikima mereäärse liivarannaga ajalooline Narva-Jõesuu on tuntud puitpitsiga kaunistatud ehitiste, puhta õhu, männimetsa vaikuse ja spaamõnude poolest. Nii pole ime, et muuseas ka Põhjamaade Rivieraks hüütavasse kuurortlinna soovitakse oma kodu rajada ja teha seda linna ajalugu väärtustades suurejoonelisemalt.

Tõenäoliselt peitus suur huvi maja vastu peamiselt asukohas ja hinnas. 850 000 eurone müügihind eeldab, et tegemist on omapärase ehitise ja sisekujundusega. Maja müüakse, kuna on pererahvale suureks jäänud. Lapsed sirguvad ja lahkuvad kodust ja nii jäävad tihti majad ning nende halduskulud vanemale põlvkonnale liiga suureks.

Uhke eramu on ehitatud buumiajal, pea kümme aastat tagasi, seega võib öelda, et sisuliselt on tegu veel uue objektiga. Silikaattellistest ehitatud maja paikneb mererannast 350 meetri ja linnakeskusest 100 meetri kaugusel.

Hoonel on 3 korrust. Soklikorrusel asuvad saun ja pesemisruumid, puhkeruum, piljardisaal, abiruumid ning katlaruum. Esimeselt korruselt leiab majesteetliku trepihalli, elutoa, magamistoa, WC-vannitoa, köök-söögitoa ja terrassi.

Teisel korrusel on kabinet, 3 magamistuba, WC-vannituba ja samuti terrass. Kinnisvara koosseisu kuulub tõsteväravatega garaaž 3-le autole. Kogu territoorium on hästi hooldatud ja aiaga ümbritsetud. Kinnistu suurus tagab privaatsuse ja võimaldab mugavalt nautida loodust.

Sobib nii eramuks kui äriotstarbeks

Eramu sobiks elamiseks mõnele ärimehele, kes peab Ida-Virumaal pikemalt peatuma või ka mõne ettevõtte töötajate majutamiseks. Ida-Virumaale rajatakse või moderniseeritakse suuri tööstusobjekte ja siis on erineva tasemega majutuspinnad väga nõutud.

Samuti on eramu kasutusotstarvet on võimalik muuta elukondlikust kinnisvarast ärikinnisvaraks ja luua kinnistule majutusasutus. Järgmine omanik võiks vabalt olla ka mõni välismaalane, kes tahaks soetada endale midagi erilist, näiteks Peterburi ei jää ju Narva-Jõesuust kaugele.

Sarnaseid luksuslikke eluasemeid kuurortlinnas väga palju müüki ei satu ja kui satubki, siis müüakse neid avalikkuse eest suhteliselt varjatult.