«Kodutunne» ehitab vanast suvilast lastele sobiva kodu

«Kodutunne» suundub täna Kiisale, kus Maria elab oma nelja alaealise lapsega väikeses suvilas. Pinda napib majakeses sedavõrd, et laste vooditele pole muud ruumi kui lae all. Sellegi poolest naudib pere uut algust ja taastub hingelisest traumast. Nimelt on Maria üks neid naisi, kes kannatas mitu aastat perevägivalda ja puudutas see otseselt ka tema lapsi. Hirmu all elades ei juletud isegi abi paluda.

Tänaseks on see keeruline elu-etapp selja taha jäänud, vägivaldne mees on karistust kandmas ja Maria püüab majapidamisega ise hakkama saada. «Kodutunne» aitab Maria ja tema laste uuele algusele kaasa lastetubade väljaehitamise ja uue katusega.