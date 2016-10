Fotod: see Kadriorus asuva korteri sisekujundus meenutab luksuslikku kuningalossi

See Kadriorus asuv korter on küll vaid kahetoaline, kuid oma kõrgete lagede ja heleda siseviimistluse tõttu on üldmulje avar ja hubane.

Korteris on suured aknad, mis avanevad hoovi poole. Põrandaid katab tammeparkett. Lisaks magamistoale, duširuumile ja avatud köök-elutoale on korteris ruumikas esik, kus on asjade hoiustamiseks mahukas riiulisüsteem.

Kõige pilkupüüdvamad on selles korteris kahtlemata aga suursugused lühtrid ning nikerdustega mööbel.

