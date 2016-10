Vinge idee: ema ehitas pojale üle mõistuse kalli lastevoodi koduse versiooni

Ja lahendus sai suurepärane: Sarah tegi kalli voodi täpse koduse koopia. Esialgseks eesmärgiks oli säästa raha, sest 2000 dollarit ühe voodi eest tundus talle üle mõistuse palju maksta. Kui palju raha isetegemisprojektile lõpuks kulus, sellest Sarah oma blogis ei kirjuta, kuid voodi väärtus on nagunii kordades kõrgem kui poestostetul, sest üks ema on selle lapsele oma kätega valmis ehitanud.

Sarah tunnistab, et voodi hinda kuuldes plaanis ta selle lihtsalt unustada, aga miski kogu selle asja juures ei andnud talle rahu, kuigi ta ei teadnud täpselt, m is see on. Pika piinlemise peale ta lõpuks mõistis, et lihtsalt ei saa sellisest lahendusest loobuda ja nii ta töö kallale asuski.

Takistusi ja tõrkeid esines teekonnal mitmeid, aga lõpuks on voodi valmis. Ainus probleem kogu asja juures on, et Sarah poeg on esialgu voodis magamiseks veel liiga väike: see peab umbes aastajagu oma uut peremeest ootama.

Kas sul on ka kodus mõni vinge omaehitatud mööblitükk? Jaga meiega oma lugu ja fotosid aadressil anna-liisa.mets@postimees.ee .